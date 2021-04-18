Son Dakika | Kolombiya'nın güneybatısında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü
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Son Dakika | Kolombiya'nın güneybatısında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü

Son Dakika | Kolombiya'nın güneybatısında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kolombiya'nın güneybatısında güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 14 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya'nın güneybatısında güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 14 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Bölge basınındaki habere göre, 17 Nisan Cumartesi günü, Kolombiya'nın Cauca bölgesine bağlı Argelia ilçesinde güvenlik güçleriyle eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyeleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 14 isyancı ve bir asker öldü, 7 asker yaralandı.

Kolombiya askeri kaynakları, isyancıların FARC ve Kolombiya hükümeti arasındaki barış anlaşmasına muhalefet eden Carlos Pationo grubu olduğu bilgisini paylaştı.

FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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