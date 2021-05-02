Son dakika... Kolombiya hükümeti, protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekti
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Son dakika... Kolombiya hükümeti, protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekti

Son dakika... Kolombiya hükümeti, protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kolombiya hükümeti, 28 Nisan'dan bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 5 kişinin ölmesi, 300'den fazla kişinin yaralanmasının ardından, Kongre'de görüşülen vergi reformu yasa tasarısını geri çekti.

Kolombiya hükümeti, 28 Nisan'dan bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 5 kişinin ölmesi, 300'den fazla kişinin yaralanmasının ardından, Kongre'de görüşülen vergi reformu yasa tasarısını geri çekti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtti.

Duque, "Kongre'den Maliye Bakanlığınca hazırlanan yasa tasarısını geri çekmesini ve uzlaşı içinde yeni bir yasanın hazırlanmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Parlamenterler ve sivil toplum örgütleriyle diyalog içinde hareket edeceklerini belirten Duque, bazı siyasi parti, sivil toplum örgütü, belediye başkanları, valiler ve iş sektörünün liderleriyle görüştüğünü vurguladı.

Duque, "Nefret ya da yıkım değil, inşa etme ve hep birlikte çalışma zamanı. Reform bir heves değil ihtiyaçtır." şeklinde konuştu.

Sivil toplum örgütleri ise bir kez daha yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıklamıştı.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler başlarda sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Gösterilerde 1'i polis en az 5 kişi hayatını kaybederken, 209'u polis 105'i sivil 314 kişi yaralanmıştı. Güvenlik güçleri 300 kişiyi de gözaltına almıştı.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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