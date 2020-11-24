Son dakika! Kolombiya'da toprak kayması: 7 ölü, 12 yaralı
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Son dakika! Kolombiya'da toprak kayması: 7 ölü, 12 yaralı

24.11.2020 00:13 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:16
Son dakika! Kolombiya'da toprak kayması: 7 ölü, 12 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kolombiya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda, toprak altında kalan bir gece kulübünün enkazında 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kolombiya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda, toprak altında kalan bir gece kulübünün enkazında 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cachirime kasabasında aşırı yağışların neden olduğu heyelan nedeniyle bir gece kulübü kayan toprağın altında kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve enkazdan 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 12 kişi ise yaralandığını bildirdi.

Antioquia Valisi Anibal Gaviria ise yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede acil durum ilan ettiklerini vurgulayarak, heyelan riskinin devam ettiğini ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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