Kolombiya'da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı
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Kolombiya'da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın Cucuta kentinde bulunan polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Cucuta kentinde bulunan polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Kuzey Santander eyaletinin merkezi Cucuta kentinde yer alan Comuneros de Atalaya semtinde yer alan polis merkezine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si sivil, 12'si polis olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığı aktarıldı. Cucuta Metropolitan Polis Merkezi'nden Oscar Moreno yaptığı açıklamada, "Suçlular, merkezin yakındaki bir bankın altına el yapımı patlayıcı bırakarak tesislerimizde fiziksel hasara yol açtı. Patlamada personelimiz de etkilendi. Akustik travmaları var" ifadelerini kullandı. Moreno, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, saldırganları yakalama sözü verdi.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Twitter hesabından ise, "Bu saldırıyla ilgili soruşturmaların hızlandırılması, sorumluların derhal yargılanması ve Norte de Santander'in başkentinin tüm vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu garanti altına almak için acil önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

Patlamanın ardından olay yeri kordon altına alınırken, polis merkezine olası başka saldırılara karşı tedbirler artırıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında Cucuta'daki bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, Kolombiya askeri personelini eğitmek için orada bulunan çok sayıda ABD askeri de dahil 44 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırıdan 10 gün sonra ise Cucuta'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin helikopterine ateş açılmıştı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kolombiya'da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı
Kolombiya'da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı
Kolombiya'da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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