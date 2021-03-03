Son dakika: Kolombiya'da Panamalı Konsolos Telma Deleise Barria Pinzon'un da içinde bulunduğu araç nehre sürüklendi: 3 ölü
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Son dakika: Kolombiya'da Panamalı Konsolos Telma Deleise Barria Pinzon'un da içinde bulunduğu araç nehre sürüklendi: 3 ölü

03.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:06
Son dakika: Kolombiya'da Panamalı Konsolos Telma Deleise Barria Pinzon'un da içinde bulunduğu araç nehre sürüklendi: 3 ölü

Son dakika haberler... Kolombiya'da bir aracın sel nedeniyle nehre sürüklenmesi sonucu, Panama'nın Kolombiya Konsolosu Telma Deleise Barria Pinzon ve eşi Pedro Cantillo ile konsolosluk avukatı Manala Garcia Lozada hayatını kaybetti.

Kolombiya'da bir aracın sel nedeniyle nehre sürüklenmesi sonucu, Panama'nın Kolombiya Konsolosu Telma Deleise Barria Pinzon ve eşi Pedro Cantillo ile konsolosluk avukatı Manala Garcia Lozada hayatını kaybetti.

Kolombiya basınındaki habere göre, Huila yönetim bölgesine bağlı Rivera kasabasında, seyir halinde olan araç, sel nedeniyle nehre doğru sürüklendi.

Yetkililerce yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Panama'nın Kolombiya Konsolosu Telma Deleise Barria Pinzon ve eşi Pedro Cantillo ile konsolosluk avukatı Manala Garcia Lozada'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığınca kazaya ilişkin açıklamada, "Bakanlık, Kolombiya'daki Panama Konsolosunun ölümünden büyük üzüntü duydu. Bu zor zamanda aileye, meslektaşlarına ve arkadaşlarına dayanışmamızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazanın tanıklarından bir çiftçi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Çok yağmur yağdı ve nehir suları her tarafı kaplayarak aracı sürükledi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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