Son dakika: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberler e göre, başkent Bogota ile ülkenin ikinci büyük kenti Medellin arasındaki kara yolunda seyahat eden yolcu otobüsü, uçuruma yuvarlandı.

Kazada otobüs şoförü dahil 7 yolcu öldü, 20 kişi yaralandı.

Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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