Son dakika! Kolombiya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası halk test merkezlerinde kuyruklar oluşturuyor Son dakika haberi... Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 288'e yükseldi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 288'e yükseldi. Vaka sayısının 8 bin 934 artarak 182 bin 140'a çıktığı ülkede, Kovid-19 testi yaptırmak isteyenlerin sayısındaki artış nedeniyle başkent Bogota'daki test merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA