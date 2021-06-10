Son dakika... Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 93 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 93 bini geçti

Son dakika... Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 93 bini geçti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 93 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 93 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 550 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bin 473'e çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 233 yeni vaka tespit edilirken ülkede vaka sayısı 3 milyon 635 bin 835'e, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 536 artarak 3 milyon 385 bin 586'ya yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 47 bin 822 vaka ile başkent Bogota ve 567 bin 472 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Kolombiya'da aktif vaka sayısı 145 bin 386'ya çıkarken yoğun bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 11 milyon 977 bin 683 kişiye 1. doz, 3 milyon 535 bin 101 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Sedat Peker Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 93 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 05:21:25. #1.13#

title