Son dakika... Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi

Son dakika... Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kolombiya'da Ulusal Grev Komitesi'nin 16 Haziran'da bir süre protestolara ara verdiğini duyurmasına rağmen binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Kolombiya'da Ulusal Grev Komitesi'nin 16 Haziran'da bir süre protestolara ara verdiğini duyurmasına rağmen binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Ülkede başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Pasto, Pereira, Barranquilla ve Santander de Quilichao kentlerinde sokaklara inen göstericiler, hükümet politikalarına tepki gösterdi.

Bogota'da eylemciler, kentin en işlek caddesinde barışçıl yürüyüşler gerçekleştirirken, bazı grupların ise belediyeye ait 12 toplu taşıma aracına el koyması üzerine polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Medellin'de olaylar çıktı

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de, göstericilerin kamu binalarına ve özel mülklere zarar vermesinin ardından Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD, gaz bombası ile müdahale etti.

Barranquilla ve Santander de Quilichao şehirlerinde düzenlenen protestolarda ise Kolombiya'ya adını veren Avrupalı kaşif Kristof Kolomb'un heykeli göstericiler tarafından devrildi.

Günün sonunda eylemlerin yol açtığı olaylarda, 13 otobüs, trafik ışıkları ve bazı kamu binaları zarar gördü, polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Protestolarda 58 kişi ölmüştü

Kolombiya Ombudsman Ofisinin gösterilerle ilgili yayımladığı son rapora göre, şimdiye kadar eylemlerde 2'si polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Merkezi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan insan hakları örgütü Temblores ise 8 Haziran'daki açıklamasında, protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu bildirmişti.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken; sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Bunun üzerine Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkede otoyolların eylemciler tarafından sıklıkla kapatılması ve kurulan barikatlar, ticari işletmeleri maddi olarak zor durumda bırakmış ve marketteki fiyatların yükselmesine yol açmıştı.

Göstericilerin talepleri arasında temel protesto hakkı için tüm demokratik güvencelerin ve özgürlüklerin sağlanması, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın tasfiye edilmesi, ayrıca ulusal diyalog masasının kurulması suretiyle tüm sorunların müzakere edilmesi yer alıyor.

Protestocular, polislerin Savunma Bakanlığına değil İçişleri Bakanlığına bağlı olmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Kaan Yıldırım
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 04:10:15. #1.14#

title