Son dakika! Kolombiya'da askerleri taşıyan helikopter kayboldu Gelen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da askeri bir helikopterin ülkenin Vaupes bölgesinde kaybolduğu bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da askeri bir helikopterin ülkenin Vaupes bölgesinde kaybolduğu bildirildi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, 6 mürettabatı bulunan UH-60 Kara Şahin adlı helikopter, operasyonel faaliyetler gerçekleştirirken kayboldu.

Açıklamada, Amazon ormanlarındaki bir bölgede yerel saatle 03.00'den itibaren helikopterle irtibatın kesildiği kaydedildi.

Helikopteri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uçağın kaybolduğu sanılan bölge, ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, örgütten ayrılan eski üyeler ile uyuşturucu kaçakçılarının etkin olduğu yer olarak biliniyor.

Kaynak: AA