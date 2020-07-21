Son dakika! Kolombiya'da askerleri taşıyan helikopter kayboldu
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Son dakika! Kolombiya'da askerleri taşıyan helikopter kayboldu

Gelen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da askeri bir helikopterin ülkenin Vaupes bölgesinde kaybolduğu bildirildi.

Son dakika! Kolombiya'da askerleri taşıyan helikopter kayboldu
21.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:22

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da askeri bir helikopterin ülkenin Vaupes bölgesinde kaybolduğu bildirildi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, 6 mürettabatı bulunan UH-60 Kara Şahin adlı helikopter, operasyonel faaliyetler gerçekleştirirken kayboldu.

Açıklamada, Amazon ormanlarındaki bir bölgede yerel saatle 03.00'den itibaren helikopterle irtibatın kesildiği kaydedildi.

Helikopteri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uçağın kaybolduğu sanılan bölge, ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, örgütten ayrılan eski üyeler ile uyuşturucu kaçakçılarının etkin olduğu yer olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

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