Son Dakika | Kolombiya'da askerler, 120 sivili öldürerek bunları çatışmada yaşanmış gibi göstermekle suçlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kolombiya'da mahkemenin 10 askeri, 120 sivili öldürerek bu can kayıplarını çatışmada yaşanmış gibi göstermekle suçladığı bildirildi.

Kolombiya'da mahkemenin 10 askeri, 120 sivili öldürerek bu can kayıplarını çatışmada yaşanmış gibi göstermekle suçladığı bildirildi.

Uluslararası basındaki habere göre, Kolombiya'da devlet ile sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından kurulan Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesi, aralarında bir general ve 2 albayın da bulunduğu 10 askeri personeli, sivilleri öldürmekle itham etti.

Mahkeme hakimlerinden Catalina Diaz, Catatumbo bölgesinde en az 120 sivilin infazının suç örgütleriyle aynı yöntemlerle işlenmiş "organize bir eylem" olduğunu kaydetti.

Diaz, söz konusu infazların FARC ile mücadelede verilen kayıplara ne pahasına olursa olsun cevap verilmesi "baskısının" ardından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Skandal olaylar dizisi, 2008'de savcıların militanlara ait olduğu belirtilen cesetlerinin Soacha kentinde kayıp olduğu bildirilen kişilere ait olduğunu tespit etmesiyle patlak vermişti.

Bazı askerlerin Venezuela sınırındaki Catatumbo bölgesinde 2007 ve 2008'de sivillerin infaz edildiğine dair ifadelerinin ardından da JEP harekete geçmişti.

Kolombiya'da askerlere FARC üyelerini etkisiz hale getirmelerinden dolayı fazladan tatil ve ikramiye gibi maddi çeşitli taltifler veriliyordu.

JEP verilerine göre, ülkede 2002 ila 2008 arasında, güvenlik güçleri tarafından "isyancı" olarak gösterilen en az 6 bin 402 sivil öldürüldü.

Ayrıca, insan hakları grupları ise ülkede bu şekilde infaz edilen kişi sayısının daha yüksek olabileceğini iddia ediyor.

JEP neyi amaçlıyor?

Eski Devlet Başkanı Santos hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış anlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacı mağdurların haklarını yerine getirmek ve silahlı çatışmalarda yaşanılan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirlik sistemi olarak kabul edildi.

JEP üyelerinin yetki alanları içinde müdahil olan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adaleti mekanizması olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın