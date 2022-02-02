Son dakika! Kokuteli'de jandarmadan anlamlı davranış - Haberler
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Son dakika! Kokuteli'de jandarmadan anlamlı davranış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Kokuteli'de jandarmadan anlamlı davranış

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, doğada aç olduğunu farkettikleri köpekleri bakkaldan aldıklarını ekmekle besledi.

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, doğada aç olduğunu farkettikleri köpekleri bakkaldan aldıklarını ekmekle besledi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 18. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Naldöken karayolunda devriye görevlerini gerçekleştirdi. Ekipler devriye esnasında doğada yaşayan yavru köpeklerin zorlu hava koşulları karşında yemek bulmakta zorlandığı fark etti. Bunun üzerine ekipler en yakın bakkaldan aldıkları ekmekleri köpeklerin beslemesini yaptı. - ANTALYA

Son dakika! Kokuteli'de jandarmadan anlamlı davranış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Korkuteli, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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