KONYA'da bir kokoreççide çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Meram ilçesi Atatürk Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında bir kokoreççi de belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde madde hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.