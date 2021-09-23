Son Dakika | KOKOREÇÇİDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Haberler
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Son Dakika | KOKOREÇÇİDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da bir kokoreççide çıkan yangın paniğe neden oldu.

KONYA'da bir kokoreççide çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Meram ilçesi Atatürk Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında bir kokoreççi de belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde madde hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Son Dakika | KOKOREÇÇİDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Son Dakika | KOKOREÇÇİDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Son Dakika | KOKOREÇÇİDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Son Dakika | KOKOREÇÇİDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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