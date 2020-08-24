Son dakika... Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı
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Son dakika... Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.

24.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen deliller doğrultusunda 2013 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlananların örgüt tarafından TSK'ye yerleştirilmesine yönelik yeni isimlere ulaşıldı.

Soruşturmada, bu şekilde kodlanan ve mülakat sınavına giren adaylara komisyon üyelerince yüksek notlar verilerek askeri okullara kayıt yaptırmaları sağlanan ve örgütün mahrem sorumluları ile ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 16 kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 54 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 35'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 19 şüpheliden 15'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle irtibatlı şahıslar hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

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Son dakika... Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

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