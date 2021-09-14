Son dakika: Kocasinan'da 8 ayda yaklaşık 8 ton elektronik atık ekonomiye kazandırıldı - Haberler
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Son dakika: Kocasinan'da 8 ayda yaklaşık 8 ton elektronik atık ekonomiye kazandırıldı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika: Kocasinan'da 8 ayda yaklaşık 8 ton elektronik atık ekonomiye kazandırıldı

Son dakika gündem haberi... Kocasinan Belediyesi, ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor.

Kocasinan Belediyesi, ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor.

Çevre dostu uygulamalarıyla ülke genelinde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediyesi, 8 ayda 7 bin 860 kilogram elektronik atık toplandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Belediyesinin geri dönüşümde yaptığı projeler ve çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. Daha önce temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimizin ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği elektronik atık toplama noktalarıyla ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz. Bu sayede ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Ayrıca geri dönüşüm herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmalarını ve atık hale gelen elektronik aletleri bu noktalara bırakmalarını istiyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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