Son Dakika: Kocasinan Belediyesinin çevreci araçlarıyla geri dönüşüme katkı Son dakika haberleri: Kocasinan Belediyesi, kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarıyla evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Kocasinan Belediyesi, kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarıyla evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek çalışmalar yapıyoruz. Yenilikçi belediye olarak en son hizmete sunduğumuz ve kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle belirtmek istiyorum ki Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Ayrıca teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor."

Kaynak: AA