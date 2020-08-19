Son Dakika: Kocasinan Belediyesinin çevreci araçlarıyla geri dönüşüme katkı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Kocasinan Belediyesinin çevreci araçlarıyla geri dönüşüme katkı

Son dakika haberleri: Kocasinan Belediyesi, kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarıyla evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Son Dakika: Kocasinan Belediyesinin çevreci araçlarıyla geri dönüşüme katkı
19.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:00

Kocasinan Belediyesi, kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıklarıyla evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek çalışmalar yapıyoruz. Yenilikçi belediye olarak en son hizmete sunduğumuz ve kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle belirtmek istiyorum ki Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Ayrıca teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hümeyra Halit Ergenç Burak Özçivit İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Son Dakika: Kocasinan Belediyesinin çevreci araçlarıyla geri dönüşüme katkı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:27:29. #1.15#
title