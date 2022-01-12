Son dakika... Kocasinan Belediyesi, geçen yıl 185 ton tekstil atığı geri dönüşüme kazandırdı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geçen yıl185 ton tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye olarak ilçenin 182 farklı noktasına kıyafet ve evsel tekstil atık kutusu yerleştirdiklerini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir Türkiye bırakılmasını hedeflediklerini belirten Çolakbayrakdar, "Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesine tam destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Çolakbayrakdar, proje kapsamında tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2018 yılında 65 ton, 2019 yılında 97 ton, 2020 yılında 130 ton, 2021 yılında ise 185 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdık. Belediye olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduk. Özellikle 4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine elektrik ve elektronik atık toplama noktaları yerleştirdik, ambalaj atığı toplama araçlarını ilçemize kazandırdık. Bitkisel atık yağ toplama kutusu çalışmasıyla evsel atık yağlarını toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde çalışmalar yürütüyoruz."?????

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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