Son dakika... Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği 5. Geleneksel AtışŞenliği 11Temmuz'da

Son dakika spor haberine göre Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atış Şenliği'nin 5.'si Salur Köyü Merası Atış Alanı'nda 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atış Şenliği'nin 5.'si Salur Köyü Merası Atış Alanı'nda 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atış Şenliği, bu yıl Profesyonel Trap, Amatör Trap ve Tavşan Atışı olmak üzere üç kategoride yapılacak. Etkinlik hakkında bilgi veren Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, ödüllü AtışŞenliği'ne Kayseri ve yakın illerden katılımın olacağını söylerken atışlar öncesinde Kayseri BüyükşehirBelediyesi Mehter takımının konser vereceğini dile getirdi. Çelik, "Atışlara katılacak olan avcılarımız bir gün öncesinde saat 12.00'da başlayarak gün batımına kadar deneme atışı yapabilir. Daha önce amatör ya da profesyonel dalda derece yapan sporcular amatör dalda yarışmalara katılamayacak. Trap atışlarında tüfek tutuş şekli serbesttir. Tavşan atışlarında ise ayakta ve desteksiz atış yapılacaktır. Fişek ve mermi temini derneğimiz tarafından karşılanacak, farklı bir fişek kullandığı tespit edilen atıcılar diskalifiye edilecektir. İstasyona çağrılan atıcılar dışında kılıfsız tüfek taşımak güvenlik açısından yasak olacaktır. Emek Çelikkapı Sistemleri sponsorluğunda yapılacak olan atış şenliğinde kategorilerinde birinci olanlar Çeyrek Cumhuriyet altını ile ödüllendirilirken, ikinci ve üçüncülere ise fişek ödülü verilecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı