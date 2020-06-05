Son Dakika | Kocası yüzünü bıçakla paramparça etti, ölümden kıl payı kurtuldu
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Son Dakika | Kocası yüzünü bıçakla paramparça etti, ölümden kıl payı kurtuldu

Son dakika güncel haberine göre Gaziantep'te yaşayan Turgut Ateş, eşi Emmun Ateş'in yüzünü onlarca bıçak darbesiyle paramparça etti.

Son Dakika | Kocası yüzünü bıçakla paramparça etti, ölümden kıl payı kurtuldu
05.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:50

Gaziantep'te yaşayan Turgut Ateş, eşi Emmun Ateş'in yüzünü onlarca bıçak darbesiyle paramparça etti. Son bıçak darbesini şah damarının üstüne alan talihsiz kadın, ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, 3 Haziran 2020 Çarşamba akşamı Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinin, kuzeni ile sosyal medya üzerinden konuşması nedeniyle kıskançlık krizine giren Turgut Ateş (32), eşi Emmun Ateş'i (24) yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden onlarca bıçak darbesi ile yaraladı. Bıçak darbeleri ile genç kadının yüzünü paramparça eden cani koca, son bıçak darbesiyle eşinin boğazını kesmek istedi. Son darbenin şah damarını kıl payı geçmesiyle ölümden kurtulan talihsiz kadın, komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Emmun Ateş, taburcu olurken cani koca ise olayın akabinde başka bir hastanede yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

"BENİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ"

Çeşitli nedenlerle eşi Turgut Ateş tarafından geçmişte de şiddete maruz kaldığını ve son olay sonrası öleceğini düşündüğünü söyleyen Emmun Ateş, "Eşimle 3-4 ay önce kıskançlık yüzünden bir tartışma yaşamıştık ve o konuyu kapatmıştık ve sonrasında hiçbir olay yaşamamıştık. Ama üç gün önce eşim ailesiyle tartışıp onların doldurmalarıyla eve geldi. Geldikten sonra çocukları kardeşiyle beraber alıp annesinin evine götürdü. Sonra tekrar eve gelip bana saldırdı. Kapıyı kilitleyip benle tartışmaya başladı. O sırada annem aradı. Bana annenle mi koşuyorsun deyip balkon camına yumruk attı. Eli kanadı. Ben eliyle ilgilenirken bana saldırdı, darp etti. Yüzüme, kafama, her tarafıma vurdu. Kafamı balkon duvarına ve yere vurdu" dedi.

"BOYNUMU KALDIRIP ŞAH DAMARIMI KESMEK İSTEDİ"

O kadar darbeye rağmen eşinin durmadan saldırmaya devam ettiğini söyleyen Ateş, "Sonra saçımdan sürükledi ve beni mutfağa götürdü. Mutfakta yüzüme, kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine defalarca bıçak darbesi vurdu. En son boynumu kaldırıp şah damarımı kesmek istedi ve kesti. Ama Allah'tan bıçak darbesi çok derine inmedi ve şah damarım kesilmedi. Ben kanlar içerisinde kaldıktan sonra beni öylece bırakıp gitti. Sonra sürünerek komşulardan yardım istedim. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"OLAYDAN SONRA SADECE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM"

Olaydan sonra sürünerek yardım çığlıkları attığını ve sadece çocuklarını düşündüğünü de vurgulayan talihsiz kadın, "Olaydan sonra sürünerek çığlıklar içinde yardım istedim komşulardan ve o an sadece çocuklarımı düşündüm. Çünkü o an ölebilirdim. O an sadece çocuklarım aklıma geldi. Onları yanımda istedim. Sonrasında hastanede gözlerimi açtığımda eşimin gece saatlerinde yakalanıp tutuklandığını öğrendim" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayın ardından kadına şiddetin son bulmasını isteyen Emmun Ateş, yetkililere çağrıda bulunarak, "Artık kadınları ölmesin. Bu şiddet önlensin. Yetkililer buna bir çare bulsun" diye konuştu.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından yakalandıktan sonra gözaltına alınan Turgut Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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