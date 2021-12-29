Son dakika... Koçarlı'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Koçarlı'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Son dakika... Koçarlı'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Koçarlı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Koçarlı ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle F.D.'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Evinde dumanların çıktığını fark eden ev sahibi F.D. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını söndürürken, adeta küle dönen ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Son dakika... Koçarlı'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Son dakika... Koçarlı'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

 Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu

Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu

 Babasının kullandığı aracın kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak feci şekilde can verdi

Babasının kullandığı aracın kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title