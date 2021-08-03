Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım

Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Koçarlı Belediyesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında zarar gören vatandaşlara destek olmak için harekete geçti, Belediye Başkanı Nedim Kaplan yardımlar ile birlikte Bodrum'a gitti.

Koçarlı Belediyesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında zarar gören vatandaşlara destek olmak için harekete geçti, Belediye Başkanı Nedim Kaplan yardımlar ile birlikte Bodrum'a gitti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangından zarar gören alanlardaki gönüllü vatandaşlar ve yangın söndürme ekipleri için belediye tarafından temin edilen acil ihtiyaçların bizzat ulaştırılmasını sağladı. Beraberindeki belediye ekipleriyle birlikte Bodrum'a giden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Bodrum'dan kendisine iletilen talepleri, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı ve yöneticileri iletti. Yangından zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten başkan kaplan, Mumcular - Mazı mevkiinde söndürme çalışmaları devam eden yangınla ilgili de yerinde incelemelerde bulundu.

"Bizi Çok Mutlu Ettiniz"

Yangın söndürme ekiplerine geçmiş olsun dileklerini iletip çalışmalarında kolaylıklar da dileyen Başkan Kaplan, Koçarlı halkı olarak Bodrum'un yaralarını sarmak için her daim göreve hazır olduklarını söyledi. Başkan Kaplan ayrıca Kızılay ekiplerine de acil ihtiyaç malzemelerinin taşınması konusunda da yardım etti. Başkan rimiz adına size çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hepimize Geçmiş Olsun"

Bodrum'un yaralarını hep birlikte sarmak için göreve hazır olduklarını belirten Başkan Kaplan, "Yanan ormanlarımız hepimizin ciğerini yaktı. Bu bir vahşettir, diyecek söz bulamıyorum. Buna yürek dayanmaz. Aydınlı hemşerilerimiz sizlere geçmiş olsun dileklerini iletiyor. İmkanlarımız elverdiği ölçüde daima emrinizdeyiz. Şimdilik acil ihtiyaçlar olarak buraya bizden talep edilenleri getirdik. Diğer yerlere de yardımlarımız sürecek. İnşallah tez zamanda gerek Bodrum'da gerekse diğer yerlerimizdeki yangınlar da acilen kontrol altına alınarak söndürülür. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Bülent Turan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Eda Erdem Burak Elmas Rıza Kayaalp Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:24:09. #1.14#

title