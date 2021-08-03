Son dakika! Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım

Son dakika haberine göre Koçarlı Belediyesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında zarar gören vatandaşlara destek olmak için harekete geçti, Belediye Başkanı Nedim Kaplan yardımlar ile birlikte Bodrum'a gitti.

Koçarlı Belediyesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında zarar gören vatandaşlara destek olmak için harekete geçti, Belediye Başkanı Nedim Kaplan yardımlar ile birlikte Bodrum'a gitti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangından zarar gören alanlardaki gönüllü vatandaşlar ve yangın söndürme ekipleri için belediye tarafından temin edilen acil ihtiyaçların bizzat ulaştırılmasını sağladı. Beraberindeki belediye ekipleriyle birlikte Bodrum'a giden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Bodrum'dan kendisine iletilen talepleri, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı ve yöneticileri iletti. Yangından zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten başkan kaplan, Mumcular - Mazı mevkiinde söndürme çalışmaları devam eden yangınla ilgili de yerinde incelemelerde bulundu.

"Bizi Çok Mutlu Ettiniz"

Yangın söndürme ekiplerine geçmiş olsun dileklerini iletip çalışmalarında kolaylıklar da dileyen Başkan Kaplan, Koçarlı halkı olarak Bodrum'un yaralarını sarmak için her daim göreve hazır olduklarını söyledi. Başkan Kaplan ayrıca Kızılay ekiplerine de acil ihtiyaç malzemelerinin taşınması konusunda da yardım etti. Başkan rimiz adına size çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hepimize Geçmiş Olsun"

Bodrum'un yaralarını hep birlikte sarmak için göreve hazır olduklarını belirten Başkan Kaplan, "Yanan ormanlarımız hepimizin ciğerini yaktı. Bu bir vahşettir, diyecek söz bulamıyorum. Buna yürek dayanmaz. Aydınlı hemşerilerimiz sizlere geçmiş olsun dileklerini iletiyor. İmkanlarımız elverdiği ölçüde daima emrinizdeyiz. Şimdilik acil ihtiyaçlar olarak buraya bizden talep edilenleri getirdik. Diğer yerlere de yardımlarımız sürecek. İnşallah tez zamanda gerek Bodrum'da gerekse diğer yerlerimizdeki yangınlar da acilen kontrol altına alınarak söndürülür. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı