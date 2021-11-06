Son dakika... KOCAELİ VE İZMİR'DE TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen aralarında sözde örgüt komutanının da olduğu biri kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyelerinin yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı yönünde gelen istihbaratlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli ve İzmir'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda PKK/YPG/YPJ üyesi oldukları belirlenen A.M. ile M.N.Ş. Kocaeli'de, M.R. ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli'de yakalanan M.N.Ş'nin Suriye Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde eğitimli örgüt mensubu olduğu, Afrin'e bağlı bir çok köyde Özgür Suriye Ordusu ile bir çok çatışmaya girdiği, ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun sözde komutanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.M'nin ise Suriye'de Zeytin Dalı harekatı sırasında girmiş olduğu çatışmada yaralandığı, terör örgütü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra illegal yollardan Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.