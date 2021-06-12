Son dakika! Kocaeli Valisi Yavuz, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yılını kutladı
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Son dakika! Kocaeli Valisi Yavuz, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yılını kutladı

Son dakika! Kocaeli Valisi Yavuz, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yılını kutladı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, zaman mefhumu gözetmeksizin, fedakarca çalışan ve canlarını dişine takan Jandarma Teşkilatı personeline, ayrı ayrı minnet ve şükran duyduklarını belirtti.

Vali Yavuz, Türk Jandarma Teşkilatının gücünü yasalardan, desteğini aziz milletten aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır.

Gerek teşkilat büyüklüğü gerek sorumluluk sahasının genişliği gerekse elde ettiği başarılarıyla dünyadaki emsalleri arasında gerçekten önde gelen bir teşkilat olan Jandarma Komutanlığımız, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koymaktadır. Jandarmamız, Vefa Destek Grupları çalışmalarında market alışverişinden sosyal yardımların evlere teslimatına kadar vatandaşımızın her talebini yerine getirerek bunları yaparken de asli görevlerinde en küçük bir ihmale meydan vermeyerek, pandemi yönetiminin de altındaki silinmez imzalardan birinin sahibi olmuştur. Bugüne kadar vatan, bayrak ve yüce dinimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir yaşam temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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