Son dakika! KOCAELİ Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
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Son dakika! KOCAELİ Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardıİZMİT'te, bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

İZMİT'te, bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

İzmit'te bir kişi parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gelerek yardım istedi. Burada sağlık personellerinin de çıkaramadığı yüzük için itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri parmağa sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

Son dakika! KOCAELİ Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
Son dakika! KOCAELİ Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
Son dakika! KOCAELİ Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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