Son Dakika | Kocaeli'nde kurallara uymayan 429 şahsa para cezası uygulandı
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Son Dakika | Kocaeli'nde kurallara uymayan 429 şahsa para cezası uygulandı

28.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:53
Son Dakika | Kocaeli'nde kurallara uymayan 429 şahsa para cezası uygulandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 429 şahsa idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 429 şahsa idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de polis ekipleri, korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan ve kent genelinde 739 iş yeri denetlendiği uygulamalarda 13 bin 803 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda maske takmayan 71, sigara içme yasağına uymayan 15, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 343 şahıs olmak üzere toplamda 429 kişiye para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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