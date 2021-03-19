FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir ve Giresun illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 1'i aktif, 1'i emekli, 1'i ihraç 3 astsubay ile 6 askeri okul eski öğrencisi toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslardan 7'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Yıldız