Son dakika haberi... Kocaeli'de 3 terör örgütü üyesi tutuklandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli merkezli iki ilde düzenlenen operasyonla PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli A.M.'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandığı ve terör örgütü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyeleri olduğu tespit edilen 3 kişiyi yakalamak amacıyla Kocaeli merkezli operasyon düzenlendi. Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonla Türkiye'ye illegal yollarla gelen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. A. M. ve M. N. Ş. Kocaeli'de, M. R. isimli şüpheli ise İzmir'de yakalandı. Şüphelilerden A.M.'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandığı ve terör örgütü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Diğer şüphelilerden M.N.Ş.'nin ise eğitimli örgüt mensubu olduğu ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun sözde komutanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan 3 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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