Son dakika Kocaeli kar tatili var mı? Kocaeli okullar tatil mi?

Son dakika haberi... Kocaeli'de okullar tatil mi sorusu kar yağışının başlamasıyla birlikte yanıt aranmaya başladı. Gözler Kocaeli Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, Kocaeli kar tatili var mı? Kocaeli okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Ankara'da okullar tatil mi?

Son dakika haberi... Kocaeli okullar tatil mi? Kocaeli kar tatili var mı sorularına yanıt aranıyor. Kocaeli Valiliği kar tatili açıklamaları merakla bekleniyor. Kocaeli'nin birçok bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını sorguluyor.İşte merak edilen bilgiler!

KOCAELİ KAR TATİLİ VAR MI?

24 Mart ve 25 Mart Perşembe günü için herhangi bir tatil açıklaması henüz Kocaeli Valiliği tarafından yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor.

Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kocaeli Üniversitesi'nin İzmit sınırları içerisinde olan Umuttepe Yerleşkesinde de kar yağışı yoğun şekilde sürüyor. Belediye ekipleri ise ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri de beyaz örtü ile kaplandı.