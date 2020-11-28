Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:11

Edinilen son dakika haberine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kocaeli

Kocaeli'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

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Polis ekipleri, kentin işlek yerleri ve ara sokaklarda devriye gezerken, kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala bazı vatandaşların telaşla evlerine gitmeye çalıştıkları gözlendi.

Düzce

Düzce'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kent sakinleri evlerine çekildi. Anıtpark Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesti.

Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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