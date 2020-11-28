Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Edinilen son dakika haberine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.