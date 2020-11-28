Son dakika! KOCAELİ/DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Edinilen son dakika haberine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kocaeli
Kocaeli'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.
Polis ekipleri, kentin işlek yerleri ve ara sokaklarda devriye gezerken, kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala bazı vatandaşların telaşla evlerine gitmeye çalıştıkları gözlendi.
Düzce
Düzce'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Kent sakinleri evlerine çekildi. Anıtpark Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta sessizlik hakim oldu.
Ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş