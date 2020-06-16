Son Dakika | Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
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Son Dakika | Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberi... Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Son Dakika | Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
16.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:42

Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli'de, koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart'ta kısmi olarak çalışan deniz ulaşımı, tam kapsamlı seferlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı deniz ulaşım personeline, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca maske kullanımı, temas alanlarının temizliği ve hijyen konularında eğitim verildi.

Deniz Ulaşım Müdürlüğüne bağlı vapurlarda ve iskelelerde görev yapan personele uzmanlar tarafından maske ve eldiven kullanımında uyulması gereken kurallar ve çamaşır suyu ile ortam dezenfeksiyonu konularında bilgilendirme yapıldı.

Gemi ve iskelelerde, vatandaşın temas ettiği kapı ve pencere kolları, kapalı alan yer zemini, merdiven ve korkulukları, masalar ve tuvaletler günde iki kere dezenfekte ediliyor.

Düzce

Düzce'de polis ekipleri, cadde, sokak ve iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde uygulanan sokağa maskesiz çıkmama kararı kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Şehrin en işlek noktaları İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark Meydanı, Avni Akyol Parkı ve Spor Sokak'ta yaya olarak denetim yapan ekipler, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenleri uyarırken, önlem almadan evlerinden çıkanlara da maske dağıttı.

Ekipler, maske ile burunlarını kapatmayanları uyarırken, vatandaşlar da görevlileri gördüklerinde maskelerini doğru yöntemle takmayı ihmal etmedi.

Maske takmayı ihmal eden vatandaşlardan bazıları ise ekiplere çeşitli bahanelerle neden takmadıklarını anlatmaya çalıştı.

Denetimde iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, esnafa iş yerine maskesiz müşteri alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Ekiplerin benzer uygulamayı belirli aralıklarla tekrarlayacağı öğrenildi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri ise çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karabük

Karabük'te, Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında restoranları denetledi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin kontroller sırasında doğru hijyen hakkında esnafı bilgilendirdiği belirtildi.

Denetimlerde öncelikli olarak dükkanların hijyenine dikkat edildiği kaydedilen açıklamada, "Dükkan girişlerinde mutlaka dezenfektan bulunmasına, maske kullanımının mecburi olmasından maskesiz müşteriler için kasa önünde maske bulundurulmasına ve oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olmasına dikkat ediyor. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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