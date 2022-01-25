Son dakika: Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de dün gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün Gölcük ve İzmit ilçelerindeki 3 olayda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda 98,4 kilogram eroin, 240,71 gram esrar, 3,72 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 170 lira nakit para ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan 5 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılmış ve serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen F.Y, T.A, Ö.T, A.B, M.K, M.K ve M.K hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak, tanzim edilen evraklarla adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiş, suça sürüklenen çocuk M.K savcılıktan serbest bırakılmıştır. Ö.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiş, F.Y, M.K, A.B, M.K. ve T.A tutuklanmıştır."