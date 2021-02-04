Son dakika: Kocaeli'deki geri dönüşüm fabrikasında yeniden çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yeniden çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde dün akşam yangın çıkan bir geri dönüşüm fabrikasında, bazı malzemeler tekrar alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal