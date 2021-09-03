Son dakika! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Farabi Caddesi'nde Ö.S. yönetimindeki 34 RFY 01 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 34 PC 434 plakalı kamyona çarptı.

Araçlar önlerindeki 34 KH 734 plakalı tıra vurarak durabildi.

Kazada kamyonda bulunan Nurettin Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Seda Sayan Derya Baykal
Spor Cristiano Max Meyer Burak Elmas Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 20:26:00. #1.14#

title