Son dakika: Kocaeli'de yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisi bulundu
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Son dakika: Kocaeli'de yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisi bulundu

28.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:00
Son dakika: Kocaeli'de yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisi bulundu

Son dakika haber... Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisine rastlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi'ndeki Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım'daki yol çalışmasındaki kazıda paslanmış ve eski bir top mermisi olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve uzman ekipler gönderildi.

Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf veya rakam bulunmayan patlamamış top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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