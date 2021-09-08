Son dakika... Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika... Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika... Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde bir apartmanda yalnız yaşayan Emine Bahar'dan (78) uzun süre haber alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi.

Geldikleri evde Bahar'ın hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son dakika... Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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