Son dakika: Kocaeli'de yağmur suyu giderine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu giderine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu giderine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın yağmur suyu giderine kedi yavrusu düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, su giderlerini sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Vatandaşlar, yavru kediyi kurtarmak için seferber olan itfaiyeye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal