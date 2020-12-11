Son dakika: Kocaeli'de "WhatsApp yoluyla doğrulama" dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı
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Son dakika: Kocaeli'de "WhatsApp yoluyla doğrulama" dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı

11.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:18
Son dakika: Kocaeli'de

Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Son dönemde vatandaşlara WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtıp doğrulama kodu isteyen dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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