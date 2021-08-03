Son dakika... Kocaeli'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tanker ile iki tırın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tanker ile iki tırın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
D-130 kara yolunda Yalova istikametine seyreden C.S'nin kullandığı 16 EOE 26 plakalı boş tanker, Dereköy kavşağında refüje çarparak karşı şeride geçti.
Tanker, karşı yönden gelen M.B'nin kullandığı 45 HY 829 plakalı tır ile Z.A. idaresindeki 13 AAK 271 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ile tankerde bulunan S.E. yaralandı. Araçta sıkışan tır sürücüsü M.B. ise bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas