Son dakika! Kocaeli'de ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin ters yöne girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin ters yöne girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde ters yöne giren Abdullah T. idaresindeki 34 CEG 151 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mert Cem K'nin kullandığı 55 ABY 985 plakalı otomobille çarpıştı. Ters yöne giden Yiğit Ç. yönetimindeki 57 FC 092 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, sürücü Yiğit Ç. ile aracındaki Ozan A, Emirhan A. ve Adem T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diğer otomobillerin sürücüleri Abdullah T. ve Mert Cem K, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal