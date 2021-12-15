Son dakika... Kocaeli'de, terör örgütü üyesi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Kocaeli'de, terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika... Kocaeli'de, terör örgütü üyesi yakalandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi çalışmaları kapsamında, bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

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AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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