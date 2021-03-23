Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

23.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:00

Son dakika haberi... Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 10 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe yöneticisinin de olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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