Son dakika: Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen 7 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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