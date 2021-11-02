Son dakika: Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika: Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika: Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen 7 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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