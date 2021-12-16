Son Dakika | Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün terör örgütü PKK/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu Ç.E.H'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet