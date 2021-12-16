Son Dakika | Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı adliyede
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün terör örgütü PKK/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu Ç.E.H'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri