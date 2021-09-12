Son Dakika | Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı eski ev sahibi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı eski ev sahibi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde yaşadığı eski apartmanındaki komşularını ziyarete gelen Salih Ç. (57), aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen eski ev sahibi Mustafa A. (30) ile çardakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A, evden aldığı pompalı tüfekle Salih Ç'ye ateş etti.

Göğsüne ve sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Salih Ç, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Salih Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ev sahibi Mustafa A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Son Dakika | Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Kocaeli'de tartıştığı eski ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler
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