Son dakika... Kocaeli'de tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
17.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:48
Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Tepeköy Mahallesi'nde oturan E.İ, tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.İ, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman