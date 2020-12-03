Son dakika! Kocaeli'de silahlı yaralama

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Köşklü Çeşme Mahallesinde 548/1 Sokak'ta Ömer O'ya henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Ayağından yaralanan Olgun, kendi imkanlarıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesine gitti.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal