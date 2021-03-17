Son Dakika | Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde yangın çıktı
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Son Dakika | Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde yangın çıktı

17.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:46
Son Dakika | Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde yangın çıktı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.

D-100 kara yolu Yenimahalle Mahallesi mevkisinde Satı Karabıyık idaresindeki 41 P 4322 plakalı işçi servisinin motor bölümünde yangın çıktı.

Sürücü, minibüsü güvenli şekilde park ederek yolcuyu indirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası minibüste hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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