Son dakika: Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Bekirdere Mahallesi'nde ikamet eden S.C. (36) dün, görme kaybı ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan S.C, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet