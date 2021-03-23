Son dakika... Kocaeli'de PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı (2)
23.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:12
Edinilen son dakika haberine göre 3 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nde PKK/KCK operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nde PKK/KCK operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU