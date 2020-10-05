Son dakika: Kocaeli'de otobüs şoförü, sosyal mesafe nedeniyle tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde özel halk otobüsünde sosyal mesafe nedeniyle tartıştıkları sürücüyü boynundan bıçaklayan 2 kişi olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde özel halk otobüsünde sosyal mesafe nedeniyle tartıştıkları sürücüyü boynundan bıçaklayan 2 kişi olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kartepe Dumlupınar Mahallesinde Murat C. idaresindeki 41 F 0569 plakalı özel halk otobüsüne binen iki kişiden biri sürücünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi.

Sürücünün koronavirüs tedbirleri kapsamında yanına oturmak isteyen kişiyi uyarması üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri cebinden çıkarttığı bıçakla sürücüyü boynundan yaraladı.

Yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin ise başka bir hastaneye giderek darp raporu aldıkları ve ardından polis merkezine teslim oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman